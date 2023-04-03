На набережной Белой в Уфе планируют реализовать инвестпроекты на 1,7 млрд рублей

В Уфе на территории набережной реки Белой до 2025 года планируют реализовать десять инвестпроектов на общую сумму 1,7 млрд руб., сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии Уфы. По данным городской администрации, среди проектов строительство спортивных площадок, «Дома ракетки» с крытыми и открытыми теннисными кортами, а также семи открытых баскетбольных площадок.

На набережной вблизи бассейна «Юность» инвесторы намерены построить парк аттракционов, а под зданием конгресс-холла «Торатау» может появиться вертолетная площадка. Также в планах строительство троллейного спуска, точек общепита и комплекса «Уфимские термы». Все инвестпроекты были поддержаны сити-менеджером Уфы Ратмиром Мавлиевым.

Ресторанный и термальный комплексы намерена построить компания «Альянс», пишет «РБК-Уфа». Строительство комплекса «Кухни мира» недалеко от монумента Дружбы оценивается в 550 млн руб., а термальный комплекс с семью бассейнами, спа-центром, баней и рестораном обойдется инвестору в 300 млн руб. Его намерены разместить в противоположной части набережной рядом с амфитеатром.

Карина Мамаева

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