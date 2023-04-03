Бывший мэр Краснодара Алексеенко передал в зону СВО гуманитарный груз от бизнесменов Кубани

Экс-глава Краснодара и действующий председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко передал в зону спецоперации гуманитарный груз из Краснодарского края. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Гуманитарные конвои разных районов шефского региона отправляем не только бойцам на "передок", но и в детские, социальные учреждения 15-километровой зоны в среднем раз в неделю. Спасибо предпринимателям и просто семьям, школьникам Приморско-Ахтарского, Туапсинского и других районов края и города Краснодара»,— отметил Андрей Алексеенко.

Вместе с УАЗами на передовую доставили медицинские принадлежности, спальники и другие вещи. Их доставят в регулярные части, где служат военнослужащие из Краснодарского края, а также добровольческим отрядам «БАРС».

Андрей Алексеенко был главой Краснодара всего девять месяцев. 19 августа 2022 года он покинул пост и в этот же день был назначен председателем вновь созданного совета министров в пророссийской части Харьковской области. 25 ноября он возглавил правительство региона.

Татьяна Ручкина

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