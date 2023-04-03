В Красноярске продано здание рынка «Купеческий»

В Красноярске в рамках банкротства ООО «Саяны» продано здание торгового центра по ул. Академика Павлова. По данным 2ГИС, там расположен рынок «Купеческий». Площадь здания – 8,2 тыс. кв м. Также в состав лота вошли инженерные сети и земельный участок площадью 31,1 тыс. кв м на ул. Академика Павлова - ул. Добролюбова. Начальная стоимость торгов составила 242,4 млн руб. Для участия в них было подано две заявки – от ООО «Вираж», развивающего сеть одноименных гипермаркетов технических товаров в Красноярском крае. И от ООО «Красречтранс», которое и стало победителем, предложив за лот 200 млн руб.

Единственный владелец компании-победителя торгов, по данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Катречко, которому также принадлежит 100% в ООО СРТ. В ноябре 2022 года СРТ приобрело в ходе торгов часть торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Саяны», расположенного на пр. им. Газеты «Красноярский рабочий». Торги прошли в рамках банкротства ООО «Саяны». Сумма сделки составила 82 млн руб. В состав лота вошли здание площадью около 4 тыс. кв. м и земельный участок в 5,7 тыс. кв. м. Также в декабре прошлого года СРТ приобрело за 40,3 млн руб. в рамках банкротства ООО «Саяны» смежное и торговым центром здание площадью около 2 тыс. кв м на ул. проспект им. Газеты «Красноярский рабочий» и земельный участок площадью 4,3 тыс. кв.м.

ООО «Саяны» было признано банкротом в 2019 году по иску ООО «Красноярская сеть». В соответствующем решении арбитражного суда Красноярского края указывалось, что в реестр требований кредиторов включены требования залогового кредитора ПАО НБ «Траст» в размере 807,3 млн руб., а также иные требования кредиторов третьей очереди на сумму 84,1 млн руб.

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Оксана Павлова