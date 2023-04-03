Студентки ПГНИУ выиграли международный конкурс

Команда историко-политологического факультета пермского университета «Оптимум Парето» стала победителем XIV Международного студенческого конкурса в области политических коммуникаций. Как сообщает пресс-служба университета, очный этап конкурса PolitPRpro-2023 состоялся 30 и 31 марта в Санкт-Петербурге. В финале команда студенток в составе Алены Капустиной, Александры Черемных, Екатерины Ожигбесовой, Валерии Юртовой и Елизаветы Советской победила соперников из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

PolitPRpro — это международный конкурс студенческих работ в области политических коммуникаций, в ходе которого будущие профессионалы соревнуются и общаются с мастерами и экспертами сферы политконсалтинга, PR и GR. Учредитель и организатор конкурса — институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ.