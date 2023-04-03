В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

С 19 часов 3 апреля в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Он будет действовать до 05:00 6 апреля, сообщают в министерстве экологии региона.

Магнитогорске, Карабаше и Аше режим НМУ вводится до 19 часов 5 апреля. Промышленные предприятия начали приостанавливать часть производства с целью снижения негативного воздействия на атмосферу.

«Министерством экологии Челябинской области ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий», — поясняют в минэкологии региона.