Площадку перед бывшим депо в Разгуляе планируется задействовать для празднования 300-летия Перми

ООО «Альянс» подпишет с администрацией Перми договор об аренде бывшего депо в Разгуляе до конца этой недели, сейчас завершаются все формальные процедуры. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил совладелец компании Игорь Колесников. По его словам, концепция реконструкции здания депо уже практически готова. «В планах — ровно то, что было прописано в аукционной документации. Будем создавать гастрономическо-развлекательный центр с фермерским рынком. Изучили опыт управления аналогичными объектами, в том числе зарубежный. Это будет интересный, совершенно новый для Перми проект. Сейчас дорабатываем концепцию, ведем диалог с управляющей компанией “Труменс-Групп”. Однако, думаю, не только они будут помогать нам с наполнением пространства»,— рассказал господин Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

К самой реконструкции ООО «Альянс» рассчитывает приступить через год — ориентировочно столько времени потребуется на разработку и согласование проектной документации. Сумму инвестиций господин Колесников оценить пока затрудняется. «Без готового проекта сделать это сложно, но, полагаю, это сотни миллионов рублей»,— считает соучредитель «Альянса».

При этом площадку перед зданием депо предполагается уже в этом году задействовать для празднования 300-летия Перми. «Сейчас очистим ее от остатков строительного мусора, приведем в порядок деревья и кустарники. Фасад здания, возможно, затянем красивым баннером с историческими видами. Планируем, что в рамках празднования юбилея там можно будет проводить развлекательные мероприятия для детей, организовать что-то вроде мобильного фудкорта и, может быть, даже фермерский рынок выходного дня. Предварительно уже обсудили наши идеи с руководством города и края, заручились поддержкой властей»,— поделился Игорь Колесников.

Аукцион на право аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе завершился 24 марта. В нем принимали участие десять компаний и индивидуальных предпринимателей. В итоге победителем было признано ООО «Альянс», принадлежащее пермскому перевозчику Игорю Колесникову и предпринимателю Дмитрию Цареву, который владеет несколькими швейными фабриками в Прикамье и за его пределами. Компания будет арендовать бывшее депо в течение 25 лет, уплачивая за это в бюджет 6,9 млн руб. ежегодно. Кроме того, по условиям аукциона, арендатор должен отреставрировать объект для последующего размещения там гастрономическо-развлекательного центра.