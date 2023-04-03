«Финишная отделка — серьезный вызов для девелоперов»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему снижается количество объектов под ключ в высоком ценовом классе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Доля экспозиции предложения с финишной отделкой в премиальном сегменте столичных новостроек за пять лет уменьшилась более чем вдвое. Девелоперы все чаще стали отказываться от этой опции, несмотря на то, что она высоко востребована клиентами. В новых элитных домах вариантов с финишной отделкой тоже теперь меньше. Пять лет назад в экспозиции этого сегмента было почти 50% лотов с готовым ремонтом от застройщика. Теперь — менее 30%, посчитали эксперты компаний «Аеон Девелопмент» и Metrium.

Доля предложений с отделкой под ключ в высокобюджетном сегменте теряет свои позиции с 2019 года. При этом доля лотов с предчистовой отделкой подросла с 8% до 30% за это же время. А доля лотов без какого-либо ремонта, то есть в состоянии shell and core, за пять лет сократилась с 60% до 56%, но по-прежнему она самая значительная на рынке первичной недвижимости премиум-класса.

Эксперты отмечают, что финишная отделка — это в целом серьезный вызов для девелоперов. Клиенты зачастую излишне критично проводят приемку своих квартир и апартаментов после сдачи дома в эксплуатацию. А после ухода ряда иностранных производителей отделочных материалов и инженерных систем, нарушения логистических цепочек, выдерживать цену и качество премиальной отделки застройщикам стало гораздо сложнее.

Сейчас в городе заявлено 10 премиальных комплексов, где есть варианты с финишной отделкой, при этом широкий ассортимент лотов могут предложить лишь пять проектов. А полную линейку форматов, объектов с финишной отделкой, white box и без отделки, можно найти только в двух новостройках.