Бывший депутат краевого заксобрания покидает должность гендиректора «Ависмы»

Генеральный директор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Дмитрий Осипов увольняется из компании. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, господин Осипов оставит должность 4 апреля. В пресс-службе компании эту информацию подтвердили, уточнив, что Дмитрий Осипов уходит «в связи с личными обстоятельствами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исполнять обязанности генерального директора временно будет исполнительный директор компании «ВСМПО-Ависма» Николай Мельников.

Дмитрий Осипов назначен генеральным директором ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» в январе 2021 года, срок контракта был рассчитан до января 2024-го. Ранее господин Осипов в течение семи лет занимал должность генерального директора ПАО «Уралкалий». С 2016 по 2021 году Дмитрий Осипов являлся депутатом заксобрания Пермского края.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. Основной акционер компании — Михаил Шелков (владеет 65,27% акций), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации «Ростех». По состоянию на начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира, среди которых Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce. На российском рынке партнерами компании являются ОАК и ОДК.