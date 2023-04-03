В Нижнекамске вспыхнула колокольня храма преподобного Романа Сладкопевца. Об этом говорится в сообщении МЧС Татарстана.

Инцидент произошел на улице Вокзальная. Сообщение об этом поступило в 11:42. Было установлено, что вспыхнула отдельно стоящая деревянная колокольня храма Романа Сладкопевца. Через шесть минут спасатели локализовали пожар, а еще спустя четыре минуты они ликвидировали открытое горение.

Площадь пожара была равна 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Детали и причины ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"