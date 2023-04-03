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14% жителей Ижевска боятся развития искусственного интеллекта

В столице Удмуртии 14% опрошенных местных жителей признались в страхе развития искусственного интеллекта. При этом чаще всего горожане опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации, однако беспокойство вызывает также закрытость разработки компьютерных систем и возможная «деградации человечества», сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Еще 48% опрошенных ижевчан не испытываются страха из-за развития искусственного интеллекта, поскольку уверены, что нейросети не смогут заменить человека.


При этом эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин — 17 и 12% соответственно. Более молодые также реже опасаются киберапокалипсиса — 30% среди горожан старше 45 лет и 14% моложе 35 лет.

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