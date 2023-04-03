Дарья Сорокина, насмерть сбившая мать с ребенком в Уфе, обжаловала приговор

28-летняя жительница Уфы Дарья Сорокина, насмерть сбившая 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего ребенка, обжаловала приговор. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Кировского райсуда, который в марте признал Сорокину виновной в нарушении ПДД при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Тогда суд приговорил подсудимую к трем годам в колонии-поселении. Также Сорокиной запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. В связи с воспитанием подсудимой годовалого ребенка, исполнения приговора отсрочено на 13 лет.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока неизвестна.

ДТП произошло в июле 2022 года, когда Nissan Juke под управлением Дарьи Сорокиной сбил на перекрестке улиц Авроры и Перовской женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Сорокина позже пояснила, что отвлеклась в момент ДТП, поскольку хотела покормить трехмесячного ребенка.

В октябре 2022 года уголовное дело было прекращено в Кировском райсуде Уфы из-за примирения сторон, а в декабре решением Верховного суда Башкирии, удовлетворившего апелляционное представление прокуратуры Кировского района, дело вернули в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Венера Хисамова

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