За первый квартал казанский аэропорт обслужил 1 млн пассажиров

По итогам первого квартала 2023 года казанский аэропорт обслужил 1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Это связано с существенным ростом объемом перевозок на международных и внутренних рейсов. Прирост по сравнению с первым кварталом 2022 года составил 47%. Кроме того, это произошло за счет расширения маршрутной сети и привлечения новых перевозчиков из-за рубежа. К примеру, в Казань пришли такие авиакомпании, как Air Serbia, Armenia Airways, Panorama Airways, Southwind Airlines, Panorama Airways. Также из казанского аэропорта возобновил свои полеты Air Arabia, являющийся самым крупным лоукостером Ближнего Востока и Северной Африки.

"Ъ-Казань"