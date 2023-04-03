Охранные ресурсы

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Энергопотребление — под сокращение

Предприятия, прикладывающие старания к сохранению энергоресурсов, делают это не только ради экономии. Ответственное отношение к природе — один из основных факторов, побуждающий их модернизировать производство, разрабатывать и внедрять ресурсо­сберегающие технологии. Расход топлива и воды прямо пропорционален воздействию на окружающую среду и ее экологическое состояние. Но нельзя сбрасывать со счетов и существенный экономический эффект от внедрения бережливых процессов. По итогам 2022 года Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК «Роснефть») в рамках реализации программы энерго­сбережения сэкономил 124 млн рублей.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических и тепловых нагрузок в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 «Система энергетического менеджмента». Куйбышевский НПЗ специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта «Евро-5». Здесь к более высоким экологическим стандартам непрерывно стремится не только продукция, но и каждый технологический процесс.

Каждый киловатт на учете

В соответствии с программой энергосбережения Куйбышевского НПЗ в прошлом году на предприятии реализовали целый ряд значимых и эффективных проектов. Например, оснастили запорно-регулирующую арматуру производственных объектов теплоизолирующими термочехлами, а также установили на технологические установки конденсатные блоки, возвращающие конденсат в рабочий цикл. Предложенные решения позволили снизить потери энергии и топлива, а также парового конденсата при транспортировке. Благодаря переоборудованию заводчанам удалось исключить потери теплоносителя в системах транспортировки и повысить эффективность его использования на установках и комплексах завода. На КНПЗ продолжается и программа перехода с использования ламп накаливания на экономичные и экологичные источники света: светодиодные и энергосберегающие светильники. Это позволило Куйбышевскому НПЗ снизить потребление электроэнергии более чем 1 095 тыс. киловатт-часов электроэнергии. Также по итогам программы энергосбережения за 2022 год завод сэкономил 6 371 гигакалорий теплоэнергии и более 7 тысяч тонн условного топлива.

С научным подходом

Работа в этом направлении продолжается: привлекая специалистов НИИ, на предприятии проводят энергообследования для выявления потенциала дальнейшего сокращения потребления всех видов энергоресурсов — электроэнергии, пара, топлива. Расчеты производятся как по технологическим объектам, так и в целом для всего завода. Помогает достичь поставленных задач и техническая экспресс-диагностика промгиганта: она показывает, какие мероприятия позволят повысить операционную и энергетическую эффективность производства.

На предприятии используют все возможности помочь природе, не разделяя их на более и менее важные.