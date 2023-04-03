Ярославцы взыскали с энергокомпании 7 млн руб. за пожар из-за перепада напряжения

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Ярославль» к ПАО «Россети Центр» о взыскании 7 млн 111 тыс. руб. убытков, причиненных в результате иска жителей деревни Подосеново. Ранее владельцы дома доказали в Ленинском районном суде Ярославля, что в их доме произошел пожар из-за перепадов напряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар в двухэтажном деревянном доме, где жила семья с двумя несовершеннолетними детьми, произошел 3 июня 2020 года. Отец получил ожоги головы, туловища и кисти. Огонь полностью уничтожил пристройку-кухню, а основная часть дома пострадала так, что жить там стало невозможно.

Члены семьи обратились в суд, указав, что пожар произошел из-за скачка напряжения. Представители «МРСКА Центра» — Ярэнерго» заявили в суде, что никаких жалоб от жителей деревни в тот день не поступало, а оборудование было исправно. Соседи пострадавших уверяли, что в тот день в деревне происходили перепады напряжения, из-за которых в домах сгорала техника. «В день пожара были скачки, перепады напряжения, после обеда у него сгорели телефон, ТВ-приставка. В деревне постоянно происходят скачки напряжения, из-за чего сгорели микроволновая печь, насос»,— приводит решение Ленинского суда показания одного из соседей.

«Все свидетели — жители деревни Подосениха подтвердили, что в деревне часто происходят перебои с электроэнергией, ее отключение. В домах часто моргают лампочки, на что жители практически не обращают внимание»,— констатировал суд.

Пострадавшие предъявили в суд выводы экспертизы. Согласно им, «на представленных фрагментах медных электрических проводников обнаружены следы с признаками аварийного режима работы, характерного для перегрузки». Несмотря на то, что эксперты не смогли сказать однозначно, когда именно возникли перегрузки и привели ли они к пожару, суд пришел к выводу, что причинно-следственная связь между скачками напряжения и возгоранием была.

Семье был причинен значительный ущерб: экспертиза оценила уничтоженное и поврежденное имущество в 5 млн 377 тыс. руб, из них 905 тыс. руб. — движимое имущество: мебель, бытовая техника, личные вещи. Семье пришлось снимать квартиру, расходы на это составили 100 тыс. руб. Вред здоровью отца суд оценил в 200 тыс. руб, детей — по 50 тыс. руб. Суд установил, что дети «получили психологическую травму в результате пожара, очевидцами которого они были», подтверждением чего стала справка от врача-психиатра. Детям пришлось назначить успокоительные препараты. Также суд взыскал с энергокомпании моральный вред и штраф по защите прав потребителей. Всего иск был удовлетворен на сумму более 7 млн руб.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» обжаловало решение в областном суде и Втором кассационном суде. Все инстанции встали на сторону пострадавших, оставив жалобы без удовлетворения. Одновременно «ТНС энерго Ярославль» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области о взыскании убытков с ПАО «Россети Центр», так как именно эта компания отвечает за надежность электроснабжения потребителей. 14 марта 2023 года Арбитражный суд удовлетворил иск.

Антон Голицын