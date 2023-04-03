Арендодатели смогут оставлять отзывы на гостей при посуточной аренде на «Авито Недвижимости»

Управляющие и собственники жилья смогут оставлять отзывы на гостей при посуточной аренде на платформе «Авито Недвижимость». Об этом сообщил портал vc.ru со ссылкой на платформу.

Арендодатели смогут оставить отзыв на следующий день после выезда арендатора. В отзыве они смогут поставить оценку клиенту от одного до пяти, рассказать о впечатлениях от общения с ним, а также оставить фотографии состояния жилья после выезда.

Отзывы будут проходить модерацию. Их смогут увидеть другие арендодатели при бронировании жилья и сам гость в личном кабинете.

9 марта Авито Недвижимость перешла на онлайн-бронирование при краткосрочной аренде жилья. Собственники, управляющие жилья и туристы получат гарантии заселения, круглосуточную поддержку, страхование и другие преимущества нового формата работы.

Олеся Павленко