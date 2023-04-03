В Омской области усиливают меры антитеррористической безопасности после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко призвал к бдительности и поручил усилить меры безопасности в регионе.

«Живем в непростое время. Прошу всех глав районов, городов, руководителей отраслевых министерств по всем нашим ведомствам, по своим подведомственным учреждениям, социальным объектам максимально усилить меры антитеррористической защищенности. Нужно тщательно проверить детские сады, школы, места массового скопления людей. Знаю, поверьте, не понаслышке о чем здесь сейчас говорю. Задача сделать так, чтобы не допустить угроз жителям нашего региона. Прошу взять на контроль», - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко. Ответственным за работу по обеспечению безопасности в регионе, он назначил своего заместителя Валерия Бойко, который должен ежедневно отчитываться о ней на аппаратном совещании.

Как отмечают в правительстве региона, соответствующее поручение врио главы дал после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, который произошел 2 апреля. В результате происшествия один человек погиб, 30 получили ранения. По данным СК РФ, погибший - военкор Владлен Татарский, который выступал в помещении с лекцией.

Следственный комитет России сообщил, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге следователями совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова.

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Лолита Белова