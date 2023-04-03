В Лазаревском районе Сочи за 5 млрд рублей модернизируют очистные сооружения

В Сочи за 5 млрд руб. модернизируют очистные сооружения «Лазаревские». В конце этого года планируется завершить проектно-изыскательные работы, а в начале следующего — приступить к строительно-монтажным работам, сообщает пресс-служба администрации города.

«В Лазаревском районе с каждым годом растет число местных жителей, увеличивается и количество туристов, которые приезжают на отдых. Комплекс является важным коммунальным объектом, его модернизация позволит повысить качество услуг и улучшить экологию»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Комплекс вошел в региональную программу модернизации очистных сооружений Краснодарского края. Подрядчиком модернизации пяти крупнейших сочинских объектов является «РосКапСтрой». Еще один комплекс построят в Якорной Щели. По проекту модернизации планируется технологически переоснастить комплекс для достижения наилучших из доступных показателей очистки и реконструировать глубоководный выпуск. После этого объем очищаемых стоков должен увеличиться до 30 тыс. кубометров в сутки. При этом к системе водоотведения можно будет подключить еще более десяти населенных пунктов Лазаревского района.

Очистные сооружения «Лазаревские» были введены в эксплуатацию в 1981 году. Сейчас их проектная мощность составляет 17,7 тыс. кубических метров в сутки. Они обслуживают более 90 тыс. жителей района.

Татьяна Ручкина

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