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обновлено 13:17

Житель Перми пытался отправить в США магазины к автомату Калашникова

Сотрудники Пермской таможни и краевого УФСБ пресекли попытку отправить в США посылки с 18 магазинами для автомата Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Фото: пресс-служба Пермской таможни

Фото: пресс-служба Пермской таможни

Незаконный груз пытался продать в США житель Перми. Для сокрытия товаров от таможенного контроля в декларации он указал, что в посылках находятся пластиковые коробки. Товары были изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что они являются средством обеспечения применения боевого огнестрельного оружия. Все вооружение находится в работоспособном состоянии.

Возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). Следствие продолжается. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

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