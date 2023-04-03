Морского селезня сняли на камеру на рекордной глубине

Ученые из Австралии и Японии зафиксировали на камеру морского селезня рода Pseudoliparis на рекордной глубине 8336 метров, говорится в сообщении пресс-службы Университета Западной Австралии. «Мы потратили более 15 лет на изучение этих глубоководных существ, максимальная глубина, на которой они могут жить, поистине поразительна»,— сказал профессор Алан Джеймсон. Снять морского селезня удалось во время экспедиции осенью 2022 года: команда исследовала популяцию рыб в двух желобах у берегов Японии в Тихом океане — Рюкю и Идзу-Огасавара. Прошлый рекорд был установлен в 2017 году. Тогда морского селезня засняли на глубине 8178 метров в Марианской впадине.