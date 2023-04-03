Суд смягчил приговор бывшим топ-менеджерам РКЦ «Прогресс»

Самарский областной суд изменил приговор в отношении бывшего начальника финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светланы Кирилиной и экс-главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Срок заключения был снижен с девяти до шести с половиной лет колонии общего режима. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

В декабре 2021 года Кировский районный суд Самары признал бывших топ-менеджеров виновными в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и нецелевом расходовании бюджетных средств (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ). По второй статье суд освободил их от ответственности по причине истечения срока давности. Подсудимые получили по девять лет колонии общего режима каждый. Гособвинение просило для подсудимых по десять лет колонии. Ранее Светлана Кирилина просила суд отсрочить исполнение приговора до достижения совершеннолетия ее четырехлетнего ребенка.

Как говорилось в материалах дела, Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин были причастны к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» по завышенной цене. Обвинение оценило общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров в 849 млн руб. Суд полностью удовлетворил гражданский иск госкорпорации к фигурантам дела.

В июне прошлого года Кировский районный суд Самары приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. Им инкриминируется ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В материалах следствия по делу речь идет о заключении обвиняемыми с ООО «Союзобщемашимпорт» фиктивного договора на услуги шефнадзора над строительством фундамента и подготовке монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса. При этом потребности в оказании указанных услуг не было и работы не выполнялись, считают правоохранители. Благодаря этому ООО «Союзобщемашимпорт» с ноября 2014 года по апрель 2015 года заработало свыше 15,9 млн руб.

Ани Айвазян, Самара