В Перми начали перевозить животных в новый зоопарк

Коллекцию пермского зоопарка частично перевезли в новый комплекс, который строится в микрорайоне Нагорном. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на правительство региона, в недавно построенное здание контактного зоопарка переехали около 300 животных из старого учреждения, среди них — кролики, мелкие грызуны, домашние птицы. В краевом правительстве уточнили, что животных будут перевозить по мере ввода объектов. В ближайших планах — перевезти часть представителей копытных. Действующий зоопарк на ул. Монастырской, 10, сейчас работает в прежнем режиме.

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Ранее региональным управлением капитального строительства было принято решение о разделении этапов строительства нового зоопарка на пусковые комплексы, и на каждый из них были получены отдельные разрешения на строительство. Это было сделано для того, чтобы была возможность вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом. В феврале инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала заключение о готовности первых объектов зоопарка.