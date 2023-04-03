Дело об отравлении детей в вагоне-ресторане поезда «Мурманск — Адлер» передано в суд

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о массовом пищевом отравлении в вагоне-ресторане поезда «Мурманск — Адлер», потерпевшими по делу признаны 123 ребенка и 8 взрослых, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Дело о нарушении работниками общепита санитарно-эпидемиологических правил передано в суд.

Инцидент произошел в августе 2021 года в поезде «Мурманск — Адлер», который вез несколько групп детей на отдых в летние оздоровительные лагеря Краснодарского края. В дороге дети начали массово жаловаться на пищевое отравление. Прибывшие к поезду медицинские работники, осмотрев несовершеннолетних, приняли решение о госпитализации пассажиров.

В ходе следствия выяснилось, что заражение детей и сопровождавших их взрослых произошло через пищу от повара и официанта ресторана, болевших норовирусной инфекцией. Работники общепита не сообщили о своем заболевании руководству, а директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медицинского обследования персонала, что привело к массовому заболеванию детей.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ), наказывается штрафом, принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Анна Перова, Краснодар