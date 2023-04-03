В Самарской области за выходные выявлено более 2,6 тыс. нарушений ПДД

Свыше 2,6 тыс. нарушений правил дорожного движения было выявлено в Самарской области в конце минувшей недели. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 60 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Также за прошедший период в Самарской области полиция обнаружила в Самарской области 18 водителей без водительских удостоверений. Кроме того, за незаконную «тонировку» к ответственности были привлечены 524 автомобилиста из региона.

Георгий Портнов