В Самарской области 2 апреля установлено шесть температурных рекордов

В воскресенье, 2 апреля, на шести метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды для этого дня. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Теплее всего было в поселке Безенчук, где температура воздуха достигла +16,9°С, перекрыв предыдущий рекорд для этого дня на 0,4°С. В Самаре и Тольятти воздух прогрелся до +16,0°С и +16,1°С соответственно. Во всех случаях был перекрыт рекорд 1978 года.

Температурные максимумы также зарегистрировали в воскресенье в Челно-Вершинах (+16,2°С), Серноводске (+16,6°С) и на метеостанции Аглос в Волжском районе (+16,0°С).

Андрей Сазонов