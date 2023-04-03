До +17°С днем потеплеет в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии в первую половину рабочей недели столбик термометра в ночные часы опустится до 0..+5°С, а днем окажется на уровне 12-17°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, до 5 апреля ожидается сухая погода, после чего пройдут кратковременные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В четверг, 6 апреля, температура воздуха понизится и днем не превысит отметок 4-9°С. Ночью местами сохранятся небольшие дожди. Ночью 7 апреля температурный фон опустится до 0..-5°С, днем — 2-7°С. Осадков не предвидится, однако порывы ветра усилятся до 7-12 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температура воздуха составит 6-11°С.