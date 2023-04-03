В Екатеринбурге уличного художника осудили за антивоенные надписи

Судья участка № 8 мирового суда в Кировском районе Екатеринбурга Екатерина Ушакова признала виновным художника Леонида Черного (Егора Ледякина) из команды ПСЛЧ в вандализме по политическим мотивам (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Художнику назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев, сообщили «Ъ-Урал» в судебном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его обвиняли в нанесении на киоске «Фрукты-Овощи» надписи, оскорбляющей президента, а также антивоенных надписей на доме по улице Луначарского, сообщило издание 66.ru. Прокуратура запрашивала для художника два года ограничения свободы. Максимальное наказание, предусмотренное по статье, — три года колонии. Леонид Черный свою вину не признал.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил художника на психологическую экспертизу. «На наш взгляд, каких-то внятных аргументов о необходимости экспертизы со стороны органов дознания не было. Психических заболеваний Леониду никогда не диагностировали, у него совершенно вменяемое поведение»,— пояснила его адвокат Наталья Новикова.

Напомним, в июне 2022 года издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» оштрафовали на 150 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) за новость о задержании Леонида Черного.

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Диана Сунагатуллина