«Тольяттиазот» сообщил о минимизации воздействия на окружающую среду

Введение в эксплуатацию третьего агрегата по производству карбамида на «Тольяттиазот» приведет к минимизации воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Технологические и экологические аспекты работы нового производства были представлены общественности на специальном отчете в рамках программы взаимодействия предприятия в части информирования о производственной деятельности компании. В частности, ожидается сокращение объема выбросов углекислого газа в атмосферу за счет использования его в качестве сырья для производства карбамида на новом агрегате. Для этого будет осуществлен запуск двух новых газоулавливающих установок со степенью очистки до 94%. Общее их число достигнет 12. При эом объем выбросов снизится более на 405 т углекислого газа в год. Снизится и потребление воды благодаря использованию образующегося конденсата.

Проект про строительству агрегата по производству карбамида прошел государственную экологическую экспертизу. На промышленной площадке на постоянной основе осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, проводятся замеры уровня шума, а также обследования подземных, наземных и сточных вод.

Андрей Сазонов