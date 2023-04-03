Энергетиков обвинили в срыве подключения городского освещения

Пермское УФАС проводит проверку по факту возможных нарушений, допущенных ОАО «МРСК Урала» при подключении системы уличного освещения Перми к электросетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее жалобу в УФАС направило МКУ «Пермблагоустройство», сообщившее, что энергетики должны были в 2021–2022 годах присоединить к энергоснабжению сети городского уличного освещения на ул. Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова в городе Перми. Однако этого сделано не было.

Если в действиях энергетиков будут выявлены признаки нарушения, УФАС рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и принятии соответствующих мер реагирования: энергетикам грозит штраф в размере до 1 млн руб.