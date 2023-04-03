Нижегородская область получит 20 млрд рублей на закупку электробусов

Правительство РФ распределило между 10 регионами 86 млрд руб. субсидий на комплексное развитие городского электротранспорта. Субъекты получат поддержку в 2023-2024 годах. Средства направят на реконструкцию 620 км трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская область из общего объема средств получит около 20 млрд руб. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что деньги направят на покупку трамваев «Минин», которые производятся в Ворсме, и новых электробусов. В частности, 60 электробусов поступят в депо №1 нагорной части Нижнего Новгорода и заменят там все троллейбусы.

По словам губернатора, всего в Нижнем Новгороде необходимо заменить 118 троллейбусов. Износ инфраструктуры, в первую очередь – контактной сети, составляет более 80%. «Если покупать новые троллейбусы, то нужна глобальная модернизация инфраструктуры, потребовались бы миллиардные инвестиции. Принял решение заменить большую часть старых троллейбусов электробусами»,- написал губернатор в своем Telegram-канале.

Андрей Репин