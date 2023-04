Тетрис преткновения

Подробности

Ставшая главной музыкальной темой игры «Тетрис» песня «Коробейники», вопреки расхожему мнению, не народная. Автор текста («Ой, полна, полна коробушка…») — Николай Некрасов. Автор музыки — Яков Пригожий. Ему принадлежит самая популярная аранжировка, но были еще три, не столь известные.

Мелодия «Коробейников» впервые зазвучала в «Тетрисе», когда появились версии для Apple IIgs и Spectrum Holobyte. В 1989 году японский композитор Хирокадзу Танага создал аранжировку, которая использовалась в версии игры для Game Boy компании Nintendo. Эта версия стала одним из двигателей сюжета фильма «Тетрис».

В один день с фильмом вышел и альбом с музыкой из него. В нем много версий главной темы игры. А самым большим откровением стала основанная на этой мелодии песня «Hold On Tight» южнокорейской группы aespa. Это одна из самых популярных k-pop-групп в мире. Мелодия популярной русской песни легла в основу сингла, о котором в одном только Instagram (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) узнали более 10 млн пользователей — подписчиков aespa.

В разных эпизодах фильма за кадром звучат два диско-хита, переведенные на русский язык. Это «Holding Out For A Hero» из репертуара Бонни Тайлер и «Heart Of Glass» Blondie. Эти песни вполне могли звучать на той же дискотеке, где герои Никиты Ефремова и Эджертона отрываются под «The Final Countdown» Europe. В качестве исполнительницы указана некая Polina. Это дочь известной в 1990-е по хиту «А ты не летчик» певицы Натальи Ступишиной, выступавшей под псевдонимом Анка. Фамилия Полины — Гудиева, в 2010-е она стала одним из самых популярных артистов российского происхождения, записывая вокал как приглашенный исполнитель в треках диджеев первого ряда и выпуская собственные синглы.

Наконец, ближе к финалу фильма звучит песня английского дуэта Pet Shop Boys «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» с его дебютного альбома «Please» (1986). Это еще одна жемчужина дискотек 1980-х. При этом Pet Shop Boys — большие поклонники русской культуры, часто бывали в России, как с гастролями, так и в роли туристов, сочинили своего рода «гимн» российских реформ «Go West», а однажды даже придумали саундтрек для «Броненосца "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна.

«Тетрис» Джона С. Бейрда наверняка спровоцирует шквал поисковых запросов в Shazam — зрители захотят узнать больше не только об игре, но и о ее саундтреке. На отмену русской культуры это совсем не похоже, скорее — на переход на новый уровень.