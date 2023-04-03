«Газпром» планирует построить станцию «Горбатовка» к 2024 году

АО «Газстройпроект» планирует достроить и ввести в эксплуатацию газораспределительную станцию (ГРС) «Горбатовка» в Нижегородской области к концу 2023 года, сообщило издание компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

К началу апреля на объекте построена большая часть оборудования: здание ГРС, четыре подогревателя газа, блоки пылеуловителя, молниеприемники.

Новая станция возьмет на себя задачи устаревшей ГРС-2. Ожидается, что производительность «Горбатовки» достигнет 1 млн кубометров в час, она будет обеспечивать газом Сормовскую ТЭЦ (до 100 тыс. кубометров в час), Дзержинск (до 300 тыс. кубометров в час) и Нижний Новгород (до 600 тыс. кубометров в час). Обслуживать ГРС будут сотрудники Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ).

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство ГРС «Горбатовка» стало третьим направлением программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Объем инвестиций по этой программе составил 14,7 млрд руб. Строить «Горбатовку» подрядчик начал в 2022 году по заказу ЗАО «Газпром инвест».

Елена Ковалева