Татарстан начал эксперимент по маркировке пива и медовухи

С 1 апреля в Татарстане начался эксперимент по маркировке пива, медовухи и сидра в кегах. Постановление опубликовано на портале регионального правительства.

Цель эксперимента связана с подтверждением подлинности пива и слабоалкогольных напитков, противодействием их незаконному обороту, унификацией процедуры, разработкой предложений о внесении изменений в законодательство России. Участниками эксперимента выступает татарстанская Госалкогольинспекция, министерство промышленности и торговли, компания «Оператор-ЦРПТ», а также добровольцы-производители и импортеры пива.

Помимо Татарстана в эксперименте принимают участие и все остальные регионы РФ. Обязательную маркировку будут вводить в стране поэтапно. В частности, в октябре этого года начнет действие требование о маркировке пива в стеклянных или полимерных емкостях, а с 15 января 2024-го — в остальных упаковках.

"Ъ-Казань"