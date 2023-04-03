Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:22

Первый рейс из Перми в Минск собрал менее 60 пассажиров

На первом авиарейсе из Перми в Минск улетели 59 пассажиров при заполняемости самолета в 114 человек. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первый рейс из аэропорта Большое Савино в Минск отправился 2 апреля. Всего до конца года планируется совершить 78 парных рейсов. Обслуживать данное направление будет авиакомпания «Икар».

Открыть авиасообщение с Минском краевые власти планировали еще осенью 2022 года. В сентябре конкурсная комиссия выбрала получателя субсидий, им стали «Уральские авиалинии» (УАЛ). Согласно программе перевозчика, выполнять рейсы планировалось дважды в неделю, по средам и воскресеньям. До конца 2022 года УАЛ должны были совершить из Перми 26 «парных» рейсов. Анонсированная стоимость билета в одну сторону составляла от 7,7 тыс. руб., туда-обратно — от 12,6 тыс. руб. Однако в конце октября 2022 года авиакомпания отменила рейс из-за низкого спроса на билеты.

В декабре 2022 года победителем нового отбора авиаперевозчика на этот маршрут стала авиакомпания «Икар». Размер субсидии для «Икара» составит 61,6 млн руб.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...