Средний размер автокредита вырос до 938 тысяч рублей в Удмуртии в феврале

В феврале в Удмуртии средний размер кредитов на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом составил 938,5 тыс. руб. Это на 0,4% больше показателя за январь, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на последнем месте в рейтинге среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования.

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В целом по России средний размер автокредита составил 1,22 млн руб., увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек снизился на 8,2%.

«За исключением снижения осенью прошлого года, почти год (с марта 2022 года) данный показатель держится на уровне около 1,20 млн. руб. Во многом, такой стабильности способствует государственная программа льготного автокредитования, которая распространяется на новые автомобили отечественного производства»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.