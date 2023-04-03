На участке трассы М-5 в Челябинской области 6 апреля ограничат движение

Участок трассы М-5 рядом с поселками Новозаречный и Сухая Атя в Ашинском районе 6 апреля закроют для движения транспорта из-за ремонта автодороги. Ограничение будет действовать с 10 до 13 часов, сообщают в федеральном учреждении «Упрдор „Южный Урал“».

На участке автодороги между 1566–1576 км 6 апреля будут проводиться буровзрывные работы. Легковые автомобили и автобусы пустят в объезд по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут с учетом ограничений.