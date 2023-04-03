На Кубани направили в суд дело об отравлении 123 детей в ресторане поезда «Мурманск — Адлер»

В Краснодарском крае в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана завершили расследование уголовного дела об отравлении детей в поезде «Мурманск — Адлер». Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

6 августа 2021 года дети направлялись в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани. Они пожаловались на пищевое отравление. Прибывшие к поезду медработники осмотрели несовершеннолетних и госпитализировали их.

При расследовании уголовного дела было установлено, что повар и официант вагона-ресторана знали о наличии у них норовирусной инфекции, но не сообщили об этом своему работодателю. Директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм и медобследование персонала, что привело к массовому заболеванию детей.

При расследовании уголовного дела создали следственно-оперативную группу, а также провели масштабный комплекс следственных и процессуальных действий в Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. В ходе предварительного следствия потерпевшими признали 123 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет и восемь взрослых, провели более 140 судебно-медицинских экспертиз.

В отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана завели уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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