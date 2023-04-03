На Кубани чаще всего работу ищут в сфере продаж

По данным аналитиков hh.ru Юг, в Краснодарском крае сфера продаж стала лидером по объему размещенных в сентябре 2022 — марте 2023 года резюме. Об этом директор hh.ru Юг Олеся Лавренова сообщила в ходе межрегионального онлайн-марафона «Региональный рынок труда — 2023: стратегии в контексте современных вызовов», который провел ИД «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Резюме много, но вакансий в сфере продаж еще больше. Спрос существенно превышает предложение. Если в 2019 году на одну вакансию приходилось около трех резюме, то в феврале 2023 — 1,6. Количество резюме в продажах составили 15% от общего объема соискателей, зарегистрированных на платформе»,— сказала эксперт.

В топ-10 популярных на Кубани позиций вошли административный персонал (10%), информационные технологии (6%), транспорт и логистика (5%), бухгалтерия (5%), строительство и недвижимость (4%), туризм, гостиницы и рестораны (4%), производство (3%), маркетинг, реклама и PR (3%), рабочий персонал (2%).

«У сегодняшнего соискателя высокий запрос на комфорт. В ожидания не входит работа под открытым небом с необходимостью строить работу в зависимости от погодных условий, как, например, в сельском хозяйстве. Кандидаты ищут удобный график, желательно удаленку, близость к дому. К тому же с каждым годом становится все больше людей, которые не хотят постоянных трудовых отношений. Они склоняются к разного рода подработкам, чтобы трудиться, когда им удобно и сколько хочется»,— отметила директор по персоналу ГК «ТД "Сигма"» Анна Бабенко.

Тем не менее, по словам регионального представителя «Авито Работы» в ЮФО Сергея Коновалова, интерес кандидатов к трудоустройству в 2022 году увеличился на 28%. Популярность позиции «производство, сырье, сельское хозяйство» у соискателей выросла на 42%. На платформе «Авито Работа» по росту соискательской активности лидирует группа «административная работа» — интерес кандидатов в прошлом году увеличился здесь на 49%.

Маргарита Синкевич

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