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Губернатор Пензенской области отчитал подчиненных за вялый ход месячника по благоустройству

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко раскритиковал глав некоторых районов за плохое проведение месячника по благоустройству. Эту тему в числе прочих затронули на совещании в региональном кабмине.

Хуже всего господин Мельниченко отозвался о работе главы Бессоновского района Александра Воронкова.

«Бессоновский район — самый безобразный. Грязные, неубранные сельские поселения. Я уже думаю, что с Воронковым делать? Он какой-то неработоспособный стал», — отметил глава региона.

В свою очередь господин Воронков объяснил ситуацию некоторыми причинами, говорить о которых не стал. Он пообещал исправить положение на этой неделе. Ему дали время до пятницы. В случае невыполнения чиновнику грозит дисциплинарная ответственность.

Также критике губернатора подверглись главы Лунинского, Сердобского и Нижнеломовского районов. Олег Мельниченко уточнил, что на этой неделе проинспектирует область — запланированы поездки на запад и восток региона. Месячник по благоустройству начался 20 марта и продлится до 22 апреля.

Дарья Васенина

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