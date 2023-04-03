На Кубани за сутки выявили 113 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 113 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 46 случаев, в Новороссийске — 18, Туапсинском районе — семь. По шесть зараженных обнаружили в Армавире, Сочи, Курганинском и Тбилисском районах, пять — в Ейском, три — в Мостовском. По два новых пациента зарегистрировали в Белоглинском, Динском, Калининском и Новопокровском районах, по одному — в Лабинском и Отрадненском.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1 465 человек, в стационарах — 279 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 357 992 случая COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 345 076 человек, скончались — 11 172.

Татьяна Ручкина

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