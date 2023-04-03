Сбежавший из киевской тюрьмы житель Набережных Челнов вернулся домой

Волонтеры фонда «Своих не бросаем» помогли жителю Набережных Челнов, оказавшемуся в тюрьме Киева, вернуться домой. Об этом на деловом понедельнике заявила общественный помощник омбудсмена Татарстана Ольга Силачева.

По ее словам, татарстанец начал проживать в Киеве десять лет назад. При этом он оставался гражданином России «В прошлом году из-за российского паспорта он подвергся сначала гонениям, а позже был заключен в тюрьму без предъявления каких-либо обвинений. Позднее ему удалось бежать в Молдавию»,— рассказала госпожа Силачева.

Мать татарстанца поблагодарила волонтеров за помощь. В данный момент мужчине предстоит пройти медобследование, а затем будет поставлен вопрос о его трудоустройстве.

"Ъ-Казань"