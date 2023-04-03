Экс-чиновников мэрии Уфы осудили за взяточничество

Уфимский районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего бывшего начальника отдела градостроительного контроля администрации Уфы Рустама Тухватуллина, его бывшего 40-летнего заместителя Азата Шаяхметова, а также кузена господина Тухватуллина, 35-летнего Рината Салихова.

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В зависимости от степени и роли участия они признаны виновными в получение взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщают пресс-службы республиканских прокуратуры и СКР.

Суд приговорил Рустама Тухватуллина к десяти годам лишения свободы, Азата Шаяхметова — к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обоим подсудимым назначен штраф по 15 млн руб. и запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение пяти и трех лет соответственно.

Рината Салихова суд приговорил к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и также назначил штраф в размере 15 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2020 года Рустам Тухватуллин через двух других обвиняемых предложил представителю уфимского ООО «Восток-монтаж» за 15 млн руб. выдать разрешение на строительство гостиницы на пересечении бульвара Тюлькина и улицы Нуреева оказывать общее покровительство при строительстве объекта.

«Для конспирации» Рустам Тухватуллин разработал схему передачи денег: застройщик должен был заключить договор на разработку проектной и рабочей документации, необходимой для получения разрешения на строительство, с дружественной чиновнику проектной компанией. Под видом оплаты услуг проектировщика «Восток-монтаж» должен был передать сумму взятки.

Рустам Тухватуллин и Азат Шаяхметов не признали вину.

Майя Иванова

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