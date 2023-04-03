Подрядчик зоны отдыха «Чистые пруды» в Лабинске взыскивает с мэрии 70 млн рублей

Подрядчик благоустройства зоны отдыха «Чистые пруды» - ООО «Зеленый город» - взыскивает в Арбитражном суде Краснодарского края с администрации Лабинского района 70,7 млн руб. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

По ходатайству истца суд назначил проведение судебной строительно-технической экспертизы на объекте. Эксперт должен определить фактический объем и стоимость выполненных ООО «Зеленый город» работ в рамках исполнения муниципального контракта на объекте «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» (3 этап), а также соответствует ли качество выполненных работ обязательным требованиям, предъявляемым к данным видам работ. Кроме того, экспертиза должна показать, имеются ли недостатки выполненных работ и какова стоимость их устранения. Экспертизу суд поручил провести до 3 мая 2023 года.

Тендер на благоустройство территории «Чистые пруды» (3 этап) выиграло ООО «Зеленый город» в июле 2022 года, снизив начальную цену контракта на 7% - со 139,1 млн руб. до 129,4 млн руб. Однако, как указано на портале госзакупок, 10 января 2023 года контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом от исполнения договора.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зеленый город» зарегистрировано в 2010 году в Краснодаре. Основной вид деятельности - предоставление услуг в области растениеводства. Бенефициар - Эдуард Бешкок. Выручка общества в 2021 году составила 48,6 млн руб., прибыль - 8,1 млн руб.

В 2020 году Лабинское городское поселение победило в двух всероссийских конкурсах: на лучший проект создания комфортной городской среды с благоустройством зоны отдыха «Чистые пруды» (призовой фонд — 84 млн рублей) и «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» (45 млн рублей). Выигранные средства, как тогда заявлял глава района, направили на строительство долгожданной зоны отдыха Лабинска «Чистые пруды».

Общественную территорию по улице Сочинской для реконструкции выбрали сами жители. Работы проводили в три этапа, площадь реконструкции зоны отдыха составила 99 тыс. кв. м. Здесь обустроили беговую, тротуарные и велодорожки, появилась сцена, пирсы и стоянка для автотранспорта. Кроме того, на зоне отдыха установили уличное освещение, оборудовали скейт-площадку, веревочный парк и скалодром.

Тат Гаспарян

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