На Кубани по числу вакансий лидируют сферы продаж, строительства и транспорта

По данным аналитиков hh.ru Юг, в Краснодарском крае сфера продаж стала лидером по объему размещенных в сентябре 2022 — марте 2023 года вакансий. Об этом директор hh.ru Юг Олеся Лавренова рассказала в ходе межрегионального онлайн-марафона «Региональный рынок труда-2023: стратегии в контексте современных вызовов», который провел ИД «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

На вакансии в продажах пришлось 42% от общего объема размещенных на платформе предложений от кубанских работодателей. В топ-10 сфер с самым большим числом вакансий также вошли строительство (14%), транспорт (12%), рабочий персонал (11%), административный персонал (10%), производство (9%), информационные технологии (6%), медицина и фармацевтика (6%), туризм, гостиницы, рестораны (5%), маркетинг, реклама и PR (5%).

«Список дефицитных профессиональных сфер достаточно внушительный, острый дефицит наблюдается во многим отраслях. Исключением являются области юриспруденции, административного персонала и бухгалтерии. Активность работодателей существенно выше, чем активность соискателей»,— отметила Олеся Лавренова.

По словам эксперта, в последние годы рос интерес соискателей к сфере информационных технологий, а вместе с ним зарплатные предложения и аппетиты соискателей. «2022 год стал первым годом, когда мы не заметили увеличения предлагаемых заработных плат. И последние несколько месяцев впервые за долгое время фиксируется увеличение количества соискателей. На одну вакансию в сфере информационных технологий приходится 4,2 резюме. По России этот показатель ниже — 3,3. IT-компаниям стало немного проще искать персонал»,— сообщила госпожа Лавренова.

Начальник отдела по работе с персоналом ПАО «МТС» в Краснодарском крае Юлия Корчагина сообщила, что в условиях кадрового голода компании сами работают над формированием своего кадрового потенциала – организовывают для сотрудников внешнее профессиональное обучение, разрабатывают программы карьерного и профессионального развития внутри организации, что позволяет персоналу повышать или менять квалификацию без отрыва от производства. Кроме того, проводится внутреннее дистанционное обучение, нацеленное на повышение компетенций в конкретных профессиональных навыках. «Популярны программы стажировки студентов вузов и сузов с последующей конвертацией в штат компании. Наконец, бизнес все чаще принимает кандидатов в возрасте 50+»,— резюмировала эксперт.

Маргарита Синкевич

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