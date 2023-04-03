Со стороны Кубани нет очереди на Керченскую паромную переправу

В Краснодарском крае на парковке в поселке Ильич нет очереди из машин на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

За последние сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 301 машину и 349 пассажиров. На парковке в поселке продолжают дежурить волонтеры. Они выдают пропуска для погрузки на паромы водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости.

С 9 октября, когда начала работать Керченская паромная переправа после взрыва на Крымском мосту, через пролив в обе стороны перевезли более 117,8 тыс. пассажиров, 94,1 тыс. единиц автотранспорта и 11,6 тыс. железнодорожных вагонов.

Татьяна Ручкина

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