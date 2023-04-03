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В Пензе ищут подрядчика для ремонта в школе № 63

В Пензе объявлен аукцион на на капремонт в школе № 63. Соответствующий тендер подразделение городской администрации разместило на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит заняться капитальным ремонтом спортивного зала и вспомогательных помещений по адресу улица Онежская, дом 11.

В техническом задании уточняется, что речь идет в том числе о ремонте раздевалок для мальчиков и девочек. Необходимо заменить систему вентиляции, электроосвещения, отопления, сантехнику, а также пожарную сигнализацию.

Начальная цена контракта превышает 4,5 млн руб., выполнить работы нужно до 31 июля этого года.

Дарья Васенина

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