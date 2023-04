Твори и выплавляй!

Уникальность Свердловской области — в умении сочетать и органично вплетать в свою промышленную суть новые тренды. Так, в мае 2022 года в самом центре Екатеринбурга появился креативный кластер «Домна». Он стал своеобразным ядром Сетевого креативного кластера, который развивается в регионе и охватывает еще несколько аналогичных площадок в разных городах.



Разместившись в старинном особняке XIX века на Вайнера,16, «Домна» привнесла в коммерческую действительность творческую составляющую уральской идентичности. В первой очереди кластера, находящейся в правом крыле здания, разместился коворкинг, оснащенный в том числе необходимым оборудованием для кастомизации одежды и других изделий, лекторий, фотогалерея, мастерские, бьюти-студии, магазин товаров местных производителей. За семь месяцев креативное пространство посетило более 10 тыс. человек. Здесь прошло свыше 150 мероприятий.

Свердловский фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), реализующий проект «Домна», особо отмечает его потенциал и потребность мегаполиса в ивент-площадках. Поэтому в левом крыле старинного особняка 10 марта открылась вторая очередь кластера. Там, на площади 400 кв. м, разместились многофункциональные пространства с зонами отдыха и делового общения, кофе-точкой, а также лекторием, оснащенным сценой и современным мультимедийным оборудованием для проведения различных мероприятий, вместимостью более 250 человек.

Следуя главной миссии «Домны» — содействию развития креативных индустрий, в том числе представителей легкой промышленности, — СОФПП и издательский дом «Коммерсантъ-Урал» организовали в честь открытия второй очереди показ одежды уральских дизайнеров. Это мероприятие должно было наглядно познакомить жителей города с уникальным и функциональным пространством «Домны», сочетающим в себе широкие возможности для создания креативного продукта.

Акцент пространства на комфорте и уюте отразился в тематике дефиле, во время которого бренды Milsson, No name not same, Rubleffka, LaDEA и I.B.W. демонстрировали коллекции домашней одежды.

Все модели можно было приобрести в офлайн-магазине «Домны», а также заказать эксклюзивную вышивку или принт. Образы для моделей на подиуме — прически и макияж — подготовил бьюти-партнер показа имидж-студия Amalgama.

Девиз вечера звучал так: «В „Домне” как дома». В создании уникальной атмосферы вечера помогали партнеры мероприятия — застройщик «Форум-Групп», Институт проектирования, архитектуры и дизайна (ИнПАД), интерьерный центр Danton Home, Rudolph’s bar. Так, «Форум-Групп» презентовал макеты своих флагманских проектов —

«Александровский сад» и Forum City, где сочетаются активная жизнь мегаполиса и комфорт загородной жизни. Danton Home обустроил для гостей фотозону в своем уникальном стиле, отражающем изысканность и практичность. А Rudolph’s bar предлагал всем гостям, чей лук соответствовал дресс-коду мероприятия, фирменный коктейль «Стильная Домна».

Пришедшие на мероприятие представители бизнес-сообществ и светской публики Екатеринбурга отметили не только успешность уральских дизайнеров в качестве примеров импортозамещения, но и нестандартный и яркий подход в презентации местного продукта и прекрасно отреставрированного исторического здания.

«Домна» продолжит развиваться вместе с креативными индустриями. До конца года в здании планируется открыть сразу три очереди, где будут расположены зал для проведения мастер-классов, складские помещения, офис для работников кластера, а также еще один большой зал для проведения мероприятий.