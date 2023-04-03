В состав новых добровольческих батальонов войдут более 600 человек

Более 600 жителей Башкирии подали заявки на вступление в новые добровольческие батальоны, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Уфа», в республике с начала марта формируются два новых добровольческих батальона. Один из назовут в честь героя Великой отечественной войны, разведчика из Башкирии Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры», в состав которого также войдет добровольческая разветрота «Ватан».

По словам господина Назарова, эта инициатива получила отклик в обществе, поэтому «очень активно наши граждане вступают в ряды добровольческих батальонов». «На этой неделе уже планируется подвести такой промежуточный итог для того, чтобы сформировать эти батальоны и готовить их, чтобы они могли пойти в зону СВО. Задача правительства обеспечить финансирование этих вопросов», — прокомментировал он.

Карина Мамаева

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