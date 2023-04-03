ФК «Зенит-Ижевск» открыл новый сезон матчем вничью

2 апреля футбольный клуб «Зенит-Ижевска» из столицы Удмуртии сыграл вничью с командой «Тюмень». Матч Первенства России среди команд Второй лиги закончился со счетом 1:1, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск»

«Хорошая игра, хороший накал. В принципе знали, что нам не будет легко, играем с лидером, поэтому план игры подстроили под соперника. Знали, что соперники достаточно быстрая команда и на флангах, и в центре, и в атаке, с хорошей вариативностью замен. Поэтому выстроили такой план, чтобы отдать мяч, но забрать территорию, плотность, компактность и не дать короткий и средний пасс. "Тюмень", я считаю, одна из лучших команд по игре. Старались заставить соперников играть длинную передачу, что в принципе им не свойственно. С успехом сделали»,— рассказал главный тренер команды Андрей Блажко.

В следующем туре, 13 апреля, «Зенит-Ижевск» примут барнаульское «Динамо».