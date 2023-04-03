В Бугульме попрощались с погибшим в СВО старшим матросом

В Бугульме прошло прощание со старшим матросом Иреком Зиятдиновым, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Бугульминская газета» (издание входит в государственный холдинг «Татмедиа»).

Прощание прошло в Доме техники. Сам мужчина погиб 20 марта в ходе выполнения боевых задач. Он скончался в результате минометного обстрела.

Погибший окончил школу №9 в Бугульме, а затем профессиональное училище № 12. В конце сентября прошлого года его призвали в рамках частичной мобилизации. Ранее он проходил службу по контракту в качестве военного моряка Северного флота.

"Ъ-Казань"