В доме Брюллова в Петербурге откроют креативное пространство

Заброшенный памятник на Кадетской линии В.О., 21 отреставрируют и оборудуют в креативное пространство с общепитом, коворкингом и экспозицией. На приведение здания в порядок могут потратить до 200 млн руб., пишет 3 апреля «Деловой Петербург» со ссылкой на Александра Басалыгина, основателя BS Atr Development Group, занимающейся реставрацией объекта.

По данным издания, в июле 2022 года ООО «Я хочу быть твоей канарейкой» выиграла торги за право аренды дома на Кадетской линии. Владелец компании Станислав Дейнек является также гендиректором фирм «Арт проперти», «Милый кот», «Игровой кот». Собственник этих юридических лиц — Александр Басалыгин, занимающийся развитием «Голицын лофта». Согласно условиям торгов, реконструкция дома Брюллова займет до 7 лет. Причем арендная ставка на этот период времени составит около 900 тыс. руб. в месяц, а после — до двух тыс. руб. за кв. метр в год по льготной ставке. Помещение будет получено в аренду на 49 лет.

На первом этаже запустят заведения общепита и ретейла, а выше — коворкинг и экспозицию по истории особняка и города. Планируется согласовать с КГИОП временную постройку под общепит во внутреннем дворе на месте утраченного флигеля. Кроме того, правообладатель обсудит возможность сделать здание проходным — с Кадетской линии до Тучкова переулка.

«Мы постоянно обращаем внимание на состояние этого объекта, указываем в списках памятников, которые находятся под угрозой. Таких объектов в Петербурге единицы. Мы договорились с инвестором, что в историческом помещении «Старого Петербурга» будет размещена мемориальная экспозиция. В целом мы удовлетворены ходом работ и надеемся, что всё будет завершено в срок и качественно»,— добавил председатель СПб ГО ВООПИиК Антон Иванов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте